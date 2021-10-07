Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkez Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi'nde Ş.G. ve kız arkadaşı Hasret Tutal (33), bulundukları otomobilin içinde tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Ş.G'nin elindeki silahın ateş alması sonucu Tutal vuruldu.

Ağır yaralanan Tutal, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber veren Ş.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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