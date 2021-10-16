ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da bir depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir depoya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

İhbarı değerlendiren ekipler, kent merkezinde uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen bir depoya baskın düzenledi.

Kereste bulunan depoda yapılan aramada, 590 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA - Depoda 590 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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