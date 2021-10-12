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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve sözde istihbaratçı konumunda olan 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Deaş operasyonu

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve sözde istihbaratçı konumunda olan 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirildi. DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde istihbaratçı, silahlı olarak savaşçı ve örgüt içerisinde terörizmin finansmanını sağlayarak faaliyet gösterdiği şeklinde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. .

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan biri savcılık tarafından serbest bırakılırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
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