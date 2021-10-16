Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi - Haberler
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Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikram edildi

Şanlıurfa'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara tirit dağıtıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından vatandaşlara tirit dağıtıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında yapılan 10 bin kişilik tirit yemeği, Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nin bahçesinde vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşlar, namaz sonrasında gerçekleştirilen program dolayısıyla uzun kuyruk oluşturdu.

Görevliler tarafından dağıtılan tiriti alanlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemeği yedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gazetecilere, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazı sonrası tirit yemeğinde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Canpolat, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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