ŞANLIURFA'DA ANASINIFINDA 'ZEYTİN KIRMA' ETKİNLİĞİ - Haberler
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ŞANLIURFA'DA ANASINIFINDA 'ZEYTİN KIRMA' ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da bir anaokulunda yöresel türküler eşliğinde taşla yeşil 'zeytin kırma' etkinliğini yapan minik öğrencilerin videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da bir anaokulunda yöresel türküler eşliğinde taşla yeşil 'zeytin kırma' etkinliğini yapan minik öğrencilerin videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Şanlıurfa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan yeşil zeytini, anasınıfında okuyan 3 öğrenciye etkinlik olarak sunuldu. Sınıfta minik öğrencilerin zeytin kırmaları ile öğretmenleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tepsiye konulan yeşil zeytinleri, minik öğrenciler ellerine aldıkları taşla aynı tempoda kırmaya çalıştılar. Yöresel türküler seslendiren öğrenciler, taşla kırdıkları zeytinleri salamura için kavanoza doldurdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda minik öğrenciler, performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

ŞANLIURFA'DA ANASINIFINDA 'ZEYTİN KIRMA' ETKİNLİĞİ

ŞANLIURFA'DA ANASINIFINDA 'ZEYTİN KIRMA' ETKİNLİĞİ

ŞANLIURFA'DA ANASINIFINDA 'ZEYTİN KIRMA' ETKİNLİĞİ

ŞANLIURFA'DA ANASINIFINDA 'ZEYTİN KIRMA' ETKİNLİĞİ
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Haber: ŞANLIURFA'DA ANASINIFINDA 'ZEYTİN KIRMA' ETKİNLİĞİ - Haberler
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