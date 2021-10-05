Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi, yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi, yaralandı.
Ömerli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi kaldırıldı.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri