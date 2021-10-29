ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 63 bin fidanla yeni bir ormanlık alan oluşturuluyor

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en az ormanlık alanına sahip şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da yeşil alanları arttırmaya yönelik bin dönümlük bir alanda uygulanmak üzere 63 bin fidan dikimi için kampanya başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni bir ormanlık alan oluşturmak için başlatılan fidan bağış kampanyası devam ediyor. Eylül ayında Endüstri Mühendisi Saadet Aişeoğlu'nun girişimleriyle Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan fidan bağış kampanyası, 1 Kasıma kadar devam edecek. Aişeoğlu, projenin uygulanacağı ormanlık alana giderek, kazı çalışmalarını yakından inceledi. Girişimci kadın, 1 Kasım'a kadar toplamda 63 bin fidanın temin edilmesini beklediklerini söyledi. Aişeoğlu, açıklamasının devamında, "Gönüllülerle birlikte oluşturduğumuz bir arkadaş topluluğumuz var. Ağustos ayında Şanlıurfa Valiliğiyle görüştüm. Biz Şanlıurfa'ya yeni bir orman kazandırmak istiyoruz. Bu proje için onlardan izin istedik, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü'de bu bulunduğumuz alanda kamu arazisinde fidan dikimi, ağaçlandırma çalışması yapabilirsiniz, dediler. Bizim amacımız Şanlıurfa'da yeşil alanı arttırmak, Şanlıurfa'nın tarım başkenti olduğu için yeşil başkenti olmasını da sağlamaktır. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.