Şanlıurfa'da 400 Kalifiye Ayakkabı İşçisi Çalışmak İçin Sabırsızlanıyor

ŞANLIURFA (Habermetre) - Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesindeki faaliyetine son veren bir ayakkabı firmasında çalışan işçiler adına Vali Abdullah Erin'i ziyaret eden bir grup ustabaşı ve işçi, yaşanan gelişmeleri değerlendirerek yeni işlerine kavuşmak için sabırsızlandıklarını dile getirdiler.

Yaklaşık iki yıldır faaliyette olan firma sayesinde meslek sahibi olduklarını ve firmanın ülke dışındaki bağlantıları nedeniyle ekonomik yönden sıkıntıya girmesi nedeniyle Şanlıurfa'daki fabrikayı kapatmak zorunda kaldığını belirten işçi temsilcileri, kanuni yönden alacaklarını takip etmeye devam edeceklerini ifade ederek, Vali Erin'den yeni fabrika kurulumu için gelen talepleri hızlıca değerlendirilmesini istediler.

Yılmazlar Ayakkabıcılık fabrikasında çalıştıkları sürece işverenlerinin kendilerine iyi davrandığını ve ödemelerini genelde zamanında yaptığını belirten işçiler, "Onların da durumunu anlıyoruz. İnşallah bir an önce toparlanıp, tekrar faaliyete girme imkanı bulurlar. " diye konuştular.

Yaklaşık 400 çalışan adına kendisiyle görüşen işçi temsilcilerine yaşanan gelişmeler, kapanan firma sahiplerinin beyanları hakkında bilgi veren Vali Erin, özel sektörün ekonomik faaliyetlerine idare olarak müdahale şanslarının olmadığını ancak yatırım teşvikine ilave olarak kamu imkanlarıyla yaptıkları fabrikaları müteşebbise tahsis etmek suretiyle, yatırımcıyı cezbetme yönelik projeler geliştirebildiklerini hatırlattı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde 13 ayrı fabrika binası yaparak ayakkabı üreticilerine tahsis ettiklerini halen yapımı devam eden fabrika binalarıyla bu sayının 30'u bulduğunu kaydeden Vali Erin, işçilerin sağduyulu ve sabırlı olmalarını isteyerek, "Elbette yaşadığınız süreç zor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Şanlıurfa'da da işçi işveren ilişkileri kanunlarla düzenlenmiştir. Yasal olarak haklarınızı arayın. İşsizlik ödeneğine başvurunuzu yapın. Halen OSB'de işçi talep eden firmalar var, onlarla görüşün. Ama ümitsizliğe sakın kapılmayın. Birçoğunuz şimdiye kadar bir meslek sahibi değildiniz, ama şimdi yeni açılacak bir fabrikada rahatlıkla iş bulabilecek pozisyondasınız. Bizler de bu zor süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılabilecek ne kadar destek varsa, durumu uygun olan kardeşlerimize aktarılacak. " diye konuştu.

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