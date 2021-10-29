ŞANLIURFA'DA 29 EKİM KUTLAMALARI

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Vali Abdullah Erin, 'Büyük Türkiye yolunda ülkemizin ve milletimizin geleceği için her alanda büyük bir azimle çalışmaya devam ederken diğer yandan bizleri bir arada tutan ortak değerlere sahip çıkarak hiçbir gücün ve kirli senaryonun bizi yolumuzdan ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Vali Abdullah Erin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden kutlamalara Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Vali Abdullah Erin, Tuğgeneral Oktay Ağbuğa ve Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül halkı ve askeri birliği selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı kutlamada, halk oyunları, jimnastik, karate gösterisi yapıldı. Coşkulu bir şekilde gerçekleşen törende konuşan Şanlıurfa Valisi Vali Abdullah Erin, "Milletimizin fıtrat ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyetin ilanı ilk günden itibaren büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanmış 19 Nisan 1925'ten itibaren de 29 Ekim milli bir bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. Atatürk'ün değimiyle cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olan fazilet rejimidir yani ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçakgönüllülük gibi yüksek hasretlerin ortak adıdır cumhuriyet? diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait gezici TIR'da sahne alan sıra gecesi ekibi yöreye özgü türküler seslendirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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