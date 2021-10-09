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Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, cezaevi firarisini yakalamak çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan "17 Yıl" kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi M.D.'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın dedektifleri başarılı operasyonla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Şüpheli M.D. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

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