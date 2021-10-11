Şanlıurfa Besi OSB'de kurulacak kırmızı et entegre ve işleme tesisinin hibe protokolü imzalandı - Haberler
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Şanlıurfa Besi OSB'de kurulacak kırmızı et entegre ve işleme tesisinin hibe protokolü imzalandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Besi OSB'de kurulacak kırmızı et entegre ve işleme tesisinin hibe protokolü imzalandı

Şanlıurfa Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kırmızı et entegre ve işleme tesisinin yapımı için 11.4 milyon liralık hibe protokolü imzalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kırmızı et entegre ve işleme tesisinin yapımı için 11.4 milyon liralık hibe protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Yardımcısı Metin Esen, TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim ile Fer Et Entegre ve İşleme Tesisi şirket yetkilisi Durak Çelik katıldı.

Vali Erin, besi Osb'nin şehrin en büyük zenginliği olan tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasına yönelik en önemli projelerden biri olduğunu ve tarıma dayalı sanayinin yanında hayvancılığa yönelik sanayinin de gelişmesine önem verdiklerini ifade etti.

Turizm başta olmak üzere tüm sektörlere destek olarak, Şanlıurfa'yı geleceğe hazırlamak istediklerini belirten Erin, Besi OSB'nin ilk kırmızı et entegre ve işleme tesisi olan yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her zaman yatırımcılarımızın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Milletvekili Cevheri ise Şanlıurfa Besi OSB'nin alanında ülkenin en büyüğü olacağını kaydederek, "Hayvanlar yetiştirildikten sonra ise kesimhaneye gitmesi çok önemli. Bu sektörde üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlanması ve geri dönüşünün sağlanması çok önemli. Bunun için ciddi bir finansman da gerekiyor. Yetiştiriciden hayvan satın alınacak ve işlenip satılacak. Ürünlerin bu şekilde değerlendirilmesi çok önemli, bu da hayvancılığın çok daha gelişmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Besi OSB'de kurulacak olan ve yatırım bedeli 28 milyon lira olan tesise, TKDK tarafından 11.4 milyon lira hibe sağlanacak.

Günlük 300 sığır, 500 koyun kesim ve işleme kapasitesine sahip olacak tesiste yatırım fizibilitesine göre asgari 100 kişi istihdam edecek. Kesimhane ve işleme tesisine entegre edilecek bir diğer tesis ile birlikte bölgeye yaklaşık 200 milyon lira yatırım yapılmış olacak.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa Besi OSB'de kurulacak kırmızı et entegre ve işleme tesisinin hibe protokolü imzalandı - Haberler
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