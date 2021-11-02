Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor - Haberler
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Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bu yıl 4'ncüsü düzenlenecek olan Ulusal Kitap fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bu yıl 4'ncüsü düzenlenecek olan Ulusal Kitap fuarı 5 Kasım'da kapılarını açıyor. Şanlıurfa bu yıl 4'ncü kez ulusal kitap fuarına ev sahipliği yapacak. Çok sayıda şair-yazarın katılım göstereceği 4. Ulusal Kitap fuarı için geri sayım başladı.

Stant alanlarının belirlenmesi, yayınevlerinin talebi ve program akışının oluşturulması çalışmalarının devam ettiği fuarın çevre iller ile birlikte ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

11 Nisan Fuar Merkezinde 5 Kasım saat 10. 00'da açılışı yapılacak olan 4. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olacak ve 14 Kasım'a kadar devam edecek.

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