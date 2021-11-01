Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı - Haberler
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Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkında dün bir korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine parkı ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı.

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkında dün bir korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine parkı ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı. Parka giriş ve çıkışlar kapatılırken, karantinaya alınan ziyaretçilere havai fişek gösterisi altında Covid-19 testi yapıldı.

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkını ziyaret eden bir kişide dün korona virüs tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Disneyland tema parkını ziyaret ettikten sonra Çin'in Hangzhou kentine dönen kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine dün sağlık yetkilileri ve polis ekipleri tema parkına sevk edilerek, parkı ziyaret eden yaklaşık 34 bin ziyaretçiyi Covid-19 hızlı testleri yapılana kadar tema parkında karantinaya aldı. Karantinaya alınan ziyaretçilere havai fişek gösterisi altında test yapıldı. Disneyland'a giriş ve çıkışları kapatan yetkililer, parka girmek isteyen yeni ziyaretçileri geri çevirdi. Yetkililer ayrıca parkı kente bağlayan metro hattını da kapatarak, ziyaretçileri ve çalışanları zorunlu karantina için evlerine götürmek adına tema parkına 200'den fazla otobüs sevk etti.

Çin'de Covid-19 ile mücadele yönergeleri kapsamında ziyaretçilerin ve park çalışanlarının bugün ikinci bir Covid-19 testi yaptırmaları istendi. Yetkililer, geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri parkı ziyaret edenlerin en az 2 gün evde kalmaları ve önümüzdeki 12 gün boyunca sağlık durumlarına dikkat etmeleri için de yönergeler yayınladı.

Çinli inşaat şirketi Shanghai Shendi ve Walt Disney Company'nin ortak sahibi olduğu Disneyland tema parkı ise en az salı gününe kadar kapalı kalacak. Disney tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmaya devam etmek için onaylanmış bir tarihimiz olur olmaz misafirleri bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı

Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı

Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındıKarantinaya alınanlara havai fişek gösterisi altında Covid-19 testi yapıldı

Şanghay'daki Disneyland parkında yaklaşık 34 bin kişi karantinaya alındıKarantinaya alınanlara havai fişek gösterisi altında Covid-19 testi yapıldı

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