Sandıklı'da taşımalı eğitimde görevli şoförlere eğitim verildi

SANDIKLI, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde taşımalı eğitimde görevli şoförlere ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından eğitim verildi.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, taşımalı eğitimde görev alan servis şoförlerine, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantısı salonunda gerçekleştirilen eğitimde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Gönen, servis şoförlerinin de öğretmen gibi, okul yöneticileri ve diğer okul çalışanları gibi eğitim öğretimin önemli birer paydaşı olduğunu söyledi.

Yaşanan acı tecrübelerden ders almak zorunda olduklarını ifade eden Gönen, "Hiçbir bahane çocukların saçının bir telinden daha kıymetli değildir. Görevinizde son derece hassas, yasal ve ahlaki olmak gereklidir." dedi.

Daha sonra Sandıklı İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Aziz Baz, servis şoförlerinin trafikteki uyması gereken kurallar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Programa, Sandıklı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Gönen, İlçe Halk Eğitim Müdürü Osman Gönülseven, taşımalı eğitimde görev alan servis şoförleri katıldı.