Sandıklı'da Kızılay'dan vatandaşlara çorba ikramı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türk Kızılayı Sandıklı Temsilciliği tarafından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, Türk Kızılayı Müge Anlı Mobil Aşevinden gönüllü gençler tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılayı Sandıklı Şubesi Başkanı Fatih Şükrü Kokkokoğlu, 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında 1943 yılından beri Kızılay Haftası'nı kutladıklarını söyledi.

Türk Kızılayı veren elle alan el arasında bir köprü görevi görürken, şimdi ise yaptığı yatırımlar ile direkt olarak veren el olduğunu kaydeden Kokkokoğlu, "Türk Kızılayına ait Müge Anlı mobil aşevinden vatandaşlara bugün çorba ikramı yapıyoruz. Bu soğuk kış gününde vatandaşların içini bir nebze olsun ısıtmak istedik. Gönüllü gençlerin yardımı ile bugün gün boyu çorba ikramımız devam edecek." dedi. ???????