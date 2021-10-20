Son dakika haberleri! Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paşaköy Caddesi'nden Kurtköy istikametine giden ve şoförünün ismi öğrenilemeyen 41 AAV 667 plakalı yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kurtköy istikameti trafiğe kapanırken kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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