Sancaktepe'de direğe çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de direğe çarparak kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Paşaköy Caddesi'nde seyreden Hidayet K. idaresindeki 34 BAM 851 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle trafik tabelasının direğine çarptı.

Kamyonet içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücünün yakınları da olay yerine gelerek kurtarılma anını takip etti.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.