Sancaktepe'de börekçide 20 dakika arayla 2 hırsızlık

Ali Kerem BENGİ/ SANCAKTEPE'de alarmı çalmayan börekçiye gelen şüpheliler, 20 dakika arayla iki girerek hırsızlık yaptılar. Börekçiden televizyonu ve bilgisayarı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 3 hafta önce Meclis Mahallesi'nde bulunan börekçide saat 02.30 sıralarında yaşandı. İşyerinin camlarını zorlayarak içeri giren 2 hırsız, duvarda bulunan televizyonu çaldıktan sonra işyerinden çıktı. Olaydan 20 dakika sonra tekrar aynı işyerine gelen hırsızlar bu kez de börekçinin kasasını kontrol etti ve bu sırada dizüstü bilgisayarı alarak işyerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.