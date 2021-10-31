SANCAKTEPE'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı. Tarafların yakınları kavgayı hastanede devam ettirmek isterken, polis engeline takıldı. Olay, saat 00.10 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi karnından, bir kişiyse bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarafların yakınlarının hastaneye gelmesiyle, acil servis önünde tansiyon tekrar yükseldi. Polis ekiplerinin kavgayı ayırdığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların diğer yakınları ise hastanenin çevresindeki sokaklarda toplanırken, polis ekipleri tarafından dağılmaları konusunda uyarıldı. Polislere mukavemet gösteren kalabalığa ekipler tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri acil servisin önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanenin giriş kapısında bekleyen bekçi ve polisler, yaya veya araçlı hastaneye girmeye çalışan herkese kimlik kontrolü ile üst araması yaptı.