Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı - Haberler
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Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz - Haberler | Güncel
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

SANCAKTEPE'de aile içi bir tartışma sonucu evinin balkonundan sokaktaki aile üyelerine ateş açan Y.C, iki bekçiyi yaraladı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de aile içi bir tartışma sonucu evinin balkonundan sokaktaki aile üyelerine ateş açan Y.C, iki bekçiyi yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Mina Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aile içi bir tartışma sonucu pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C., sokağa çıkan aile üyelerinin üzerine ateş açtığı esnada, sokakta devriye gezen bekçiler A.G. ve B.Y. olaya müdahale etmek istedi. Balkonda pompalı tüfekle ateş açan Y.C iki bekçiyi yaraladı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı Y.C. ise ateş açtığı tüfekle olay yerinde gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri yaralanmanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu.

Olayı gören mahalle sakini Mustafa Karahan, "İşte o silahla ateş eden arkadaş şu ileride üçüncü kattan pompalıyla yere ateş ediyormuş. Sebebi ne kimse bilmiyor doğru düzgün. Yerde bir kadın mı varmış sokakta ona doğru ediyormuş. 'Anahtar burada kalsın' diye. Ben sonradan sese geldim. Bekçiler gelmiş o ara. Orada saçmalardan herhalde yaralanmış. Şu kamyonun köşesine kaçmış. Biz ona müdahale etmeye çalıştık. Durumu iyiydi kendindeydi şükür. Öbürünü ben görmedim zaten. Onu da ambulansla hemen götürdüler. Zanlı da şurada, kaldırımda kelepçelemişlerdi. Onu da götürdüler hemen. Olay böyle. Tam net sebebi belli değil" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz - Son Dakika Haberleri
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

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