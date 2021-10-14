Sanayiye SASKİ'den büyük yatırım

Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde yağmur suyu hattı çalışmasına start verdi. Bölgenin altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için kollarını sıvayan ekipler, bölgede oluşabilecek sel ve taşkın gibi problemlerin önüne geçecek. 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki alanda çalışmalar sürüyor. 1000 milimetre çapında borular döşenmeye başladı. 600 metresi tamamlanan çalışmanın en kısa sürede bitirileceği ifade edildi. Yapılan hatlar ile taşkın suları toplanarak yağmur suyu kolektör hatlarına bağlantıları sağlanacak.

Sanayi sitelerine toplam 11 milyon 354 bin liralık yatırım yapacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023'e kadar şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarının çözüleceğini daha önce ifade ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"17 ilçede yol ve su gibi önemli ihtiyaçların tamamlanması için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Bunun dışında 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi sitelerinde de altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yağmur yağdığında oluşan su birikintileri, taşkın ve sel gibi sorunların önüne geçmek için bölgeye yağmur suyu hattı döşeniyor. Önemli bir bölümü tamamlandı. Sanayi esnafımızın ve vatandaşlarımızın altyapı sorunlarından dolayı yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldırıyoruz. "

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