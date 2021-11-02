SANAYİ SİTESİNDE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Beyşehir Belediyesi ekipleri, ilçedeki Sanayi Sitesi içinde birçok noktada asfalt yama ve bakım çalışmaları başlattı.

Tüm mahallelerde olduğu gibi Beyşehir Sanayi Sitesinde de önceliği ulaşım ve altyapıya veren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, MEPAŞ'ın tamamladığı elektrik tellerinin yer altına alınmasının ardından asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen altyapı ve asfalt çalışmaları ile sanayi bölgesi daha hem bölge esnafı hem de vatandaşlar için daha konforlu bir hale geldi. Sanayi Sitesinde Elektrik Telleri Yer Altına Alınıyor Beyşehir ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklarda elektrik tellerini yer altına alan ve bazı bölgelerde trafo merkezleri yapımına ağırlık veren, MEPAŞ - Meram Elektrik Perakende Satış A. Ş. 'nin Hamidiye Mahallesindeki Sanayi Sitesinde başlattığı alt yapı çalışmaları sürüyor.

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