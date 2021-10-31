SANAT ŞEHİRDE, CADDELERDE YÜRÜYOR

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Girişimci Gamze Hongur Altınok, ceketlerde tablo boyutunda göreceğimiz kırkyama tasarımlarını moda akımına dönüştürebilecek bir ilke imza attı.

Unutulan Türk el sanatı kırkyama, yeni bir moda ve sanat eserinin öncüsü olarak Gamze Hongur Altınok ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tasarım ve girişim yolculuğu ile buluştu. Ürünü bir tablo ölçüsünde sanat eseri olarak hayal ederek, 7'den 77'ye giydirmek üzere tasarladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren ESMEK ile el ele vererek çeşitli renkte olan ilk koleksiyonunu hazırladı. Eski el sanatı, ekim ayında üreten kadınların el emeği ile Eskişehir'de adeta sanat şölenine dönüştü.

Türk el sanatı kırkyamayı Cumhuriyet kadınlarının yaratıcı el emeği ile gelecek nesillere sürdürülebilir kılmayı hedeflediğini ifade eden Gamze Hongur Altınok, Cumhuriyet kenti Eskişehir'den 29 Ekim'de bu yolculuğunu başlattı. ESMEK'te kırkyama üzerine çalışan kadınlar ile el ele yürüttüğü çok ayrıcalıklı koleksiyonunun satış kanalını, çeşitli girişim yarışma başvuruları sonrasında 15 Kasım tarihi itibari ile sosyal medya hesabından paylaşacağını ifade eden Hongur Altınok, desteği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gamze Hongur Altınok'un sosyal girişimi olan 'Esmehan' koleksiyonu, 29 Ekim tarihinde Eskişehir'den yola çıktı.

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