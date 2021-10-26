Samsung'un varisi Lee Jae-yong'a uyuşturucu kullanımından 60 bin dolar para cezası

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, uyuşturucu kullanmaktan suçlu bulunarak 70 milyon won (60 bin Dolar ) para cezasına çarptırıldı.

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde uyuşturucu kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu. Lee, anestezide kullanılan propofol maddesini 2015 ve 2020 yılları arasında onlarca kez yasa dışı şekilde kullandığı gerekçesiyle 70 milyon won (60.055 ABD Doları) para cezasına çarptırıldı. Mahkemede, "Alınan doz oldukça yüksekti ve suçunun niteliği, toplumsal etkisi göz önüne alındığında hafif değil" denildi. Lee ayrıca, "propofolden kurtulmaya ve çocuklara sağlıklı ve örnek bir ebeveyn olmaya" davet edildi.

Haziran ayında savcılar, Lee'yi bir plastik cerrahi kliniğinde tıbbi tedavi dışında defalarca kez propofol almakla suçlamıştı.

ALDIĞI İLK CEZA DEĞİL

Lee, 18 Ocak'ta eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin karıştığı rüşvet davasında Seul Yüksek Mahkemesi tarafından 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağustos ayında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

-İHA-

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