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Samsung Türkiye, sokak hayvanlarının yanında

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
Samsung Türkiye, sokak hayvanlarının yanında

Samsung Türkiye'nin hayata geçirdiği proje kapsamında bundan böyle Samsung Mobil Ürünler Yetkili Servis merkezlerinin önlerinde sokak hayvanları için besleme üniteleri bulunacak.

Samsung Türkiye'nin hayata geçirdiği proje kapsamında bundan böyle Samsung Mobil Ürünler Yetkili Servis merkezlerinin önlerinde sokak hayvanları için besleme üniteleri bulunacak.

Samsung açıklamasına göre, her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma Günü ile hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekmek ve bu sorunları engellemek için hayvan hakları hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Samsung Türkiye, sokak hayvanlarının içinde bulundukları koşullar konusunda bir farkındalık sağlamak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Bundan böyle Samsung Mobil Ürünler Yetkili Servis merkezlerinin önlerinde sokak hayvanları için besleme üniteleri bulunacak. Bu sayede sokak hayvanları içinde kedi, köpek maması ile su kapları yer alan bu ünitelerden beslenebilecek. Servis Merkezleri bu kaplara düzenli olarak mama eklemeye devam edecek. Ayrıca Samsung müşterileri de servis merkezlerine gidip besleme ünitelerine mama bağışında bulunabilecek.

Ayrıca 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak Samsung'un Mobil Ürünler Yetkili Servis Merkezlerini ziyaret eden müşterilere de sokak hayvanlarını beslemeye teşvik etmek için besleme kabı ve kedi, köpek mamasından oluşan bir paket hediye ediliyor. Böylece müşteriler de mahallelerindeki veya sokaklarındaki hayvanları besleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Türkiye Satış Sonrası Servis Direktörü Erbil Topgül, "Bu projeyle, Samsung Mobil Ürünler Yetkili Servis Merkezleri olarak içinde bulunduğumuz çevrede bizimle hayatı paylaşan patili dostlarımızın da yanında olduğumuzu göstermek, toplumda sokak hayvanlarının içinde bulundukları koşullar konusunda bir farkındalık sağlamak istedik. Çünkü sokaktaki patili dostlarımızı bir kap mama ve biraz da sevgi ile mutlu edebileceğimize inanıyoruz. İşte bu nedenle Samsung Mobil Ürünler yetkili servislerimizin önündeki mama kaplarını her gün dolduracak, onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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