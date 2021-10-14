Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarımın önemine dikkat çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarımın önemine dikkat çekti

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarımın önemine dikkat çekti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, tarım varsa geleceğimiz var diyoruz.

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, tarım varsa geleceğimiz var diyoruz." ifadesinde bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Dağlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyeret etti.

Dağlı, Bafra ve Çarşamba Ovaları ile Karadeniz'e kıyısı bulunan Samsun'un bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Tarımın salgın sürecinde öneminin daha da ön plana çıktığına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, tarım varsa geleceğimiz var diyoruz. Bu bağlamda, yapılan destekler, projeler ve tarımsal eğitim çalışmalarının yanı sıra yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin üretimimizi daha da artıracağı inancıyla, tüm imkanlarımızla üreticimizin her zaman yanında olacağız. Aynı zamanda gıda ve su ürünleri denetimleriyle de halkımıza en sağlıklı ürünü sağlamaya devam edeceğiz."

Dağlı, ziyarette çiftçilerin karşılaştığı problemlerin hiç beklemeden çözüme kavuşturulmasını, çiftçilerin yerinde ziyaret edilerek varsa sorunlarının dinlenmesi talimatı verdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarımın önemine dikkat çekti

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Kurum Amelia Hamlin
Spor Ferdi Kadıoğlu Mustafa Keser Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Murat Kurum Gazeteler Mehmet Nuri Ersoy Rüya Tabirleri Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarımın önemine dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:27:35. #1.13#