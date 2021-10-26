Samsun TEKNOFEST'te toplu taşımayı elektrikli otobüslerle yapmaya hazırlanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de ilk kez yerli ve milli üretim elektrikli otobüslerle Samsun'da toplu taşıma yapılacağını belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ASELSAN tarafından üretilecek yerli lityum pilli elektrikli otobüslerin Samsun'da kullanılacağını ifade etti.

Çevre dostu elektrikli otobüs projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesinin hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Demir, "Proje tamamlandığında ise Büyükşehir Belediyesinin tüm otobüs filosu elektrikli araçlardan oluşacak. İlk etapta alınacak olan 10 ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs, Taflan-Havalimanı ve Soğuksu bölgesinde hizmet vermeye başlayacak. Ancak bu güzergah Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 2022 yılında Milli Mücadele şehri Samsun'da yapılması nedeniyle 19 Mayıs ilçesine kadar uzatılacak." bilgisini verdi.

Elektrikleri otobüslerin 2022 yılı Nisan ayı gibi seferlerine başlayacağını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'e uygun çalışmalarımız ve projelerimiz var. Bunlardan birisi de yerli ve milli üretim elektrikli otobüslerle toplu taşımayı yapmak. ASELSAN tarafından üretilen otobüslerden ilk etapta 10 tanesi gelecek yıl nisan ayında belediyemize teslim edilecek. Biz de TEKNOFEST'te bu toplu taşıma araçlarını kullanmayı hedefliyoruz."

Haberi Kaydet