Samsun, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti - Haberler
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Samsun, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık
Samsun, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Samsun ile 28'e ulaştığını bildirdi.

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Samsun ile 28'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mavi Samsun: 'Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık.' Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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