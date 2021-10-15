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'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Sağlık

'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türk Kızılay tarafından başlatılan 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyasında şu ana kadar 3 bin 500 ünite kan bağışı toplandığını açıkladı.

SAMSUN (İHA) - ' Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türk Kızılay tarafından başlatılan 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyasında şu ana kadar 3 bin 500 ünite kan bağışı toplandığını açıkladı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından Samsun Valiliği himayesinde 23 Ağustos tarihinde 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası başlatılmıştı. Vali Zülkif Dağlı bugün Cumhuriyet Meydanı'ndaki kan bağışı merkezini ziyaret ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Bu zamana kadar kampanyada toplanan kan bağışı hakkında bilgi veren Zülkif Dağlı, "Yaklaşık 3 hafta önce Samsun'da 5555 kan bağışı adlı bir kampanya başlatmıştık. Özellikle pandemiden sonra Kızılay'ın elindeki kan stoklarının azalması sebebiyle azami derecede kan ihtiyacı meydana geldi. Bu manada pandeminin biraz daha azalmasıyla birlikte kan bağışı kampanyasına Kızılay ağırlık verdi. Biz de Samsun olarak buna destek vermek durumundayız. Bu manada 5555 kan bağışı kampanyası başlattık. Şu anda 3 bin 500 kan bağışına yaklaştık. İnşallah 5555 kan bağışı hedefine ulaşacağız. Vatandaşlarımızın son derece duyarlı olduğunu görüyoruz. Çok fazla bir talep var. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İhtiyacımız olmasa da kanın her zaman stoklarda olması gerekiyor. Kan demek başka bir vatandaşımız için can demek. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

4 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunan Gökhan Kaya ise şunları söyledi:

"Ben kendi sağlığım ve ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak kan veriyorum. 4 senedir düzenli olarak kan veriyorum. Kan vermek, insandaki yorgunluğu alıyor. Vicdani açıdan da kendimi iyi hissediyorum. Tüm vatandaşları da kan vermeye davet ediyorum."

Programda, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut ve Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım da yer aldı.

'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası

'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası

'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası

'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası
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Haber: 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası - Haberler
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