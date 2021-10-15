'SAMSUN KAN BAĞIŞLIYOR, HEDEF 5555 KAN BAĞIŞI'

SAMSUN (Habermetre) - Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İlkadım Kaymakamımız Valiliğimizin himayesinde Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından 23 Ağustos- 15 Ekim tarihleri arasında yürütülen ' Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası kapsamında İlkadım Kaymakamlığımızda kan bağışı standı kuruldu.

Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı Kan Bağışı standını ziyaret ederek, kanın sürekli ihtiyaç olduğundan hareketle tüm vatandaşlarımızı hem kampanya süresince hem de sonrasında kan bağışında bulunmaya davet etti.

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