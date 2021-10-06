Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Kasapoğlu, her öğrenciyi mutlaka barındırdıklarını söyledi

SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şehrimize gelen her öğrenciyi mutlaka barındırıyor, asla mağdur etmiyoruz." dedi.

Kasapoğlu, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla yurtlarla ilgili yoğunluk yaşandığını söyledi.

Samsun'da 14 bin 400 kişilik yurt bulunduğunu aktaran Kasapoğlu, "Öğrencilerimizi yurtlara yerleştirdik ancak yurt sorunu olan öğrencilerimizin de barınma ihtiyacını gidermek için Valimiz Zülkif Dağlı'nın talimatıyla devlet kurumlarına ait misafirhaneleri öğrencilerimize açtık. Tüm kurum misafirhanelerinde öğrencilerimiz 1 ay boyunca ücretsiz barınacak. Bu süreçte hiçbir öğrencimizi mağdur ettiğimizi düşünmüyorum. Buraya gelen, başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize belki 1-2 gün gecikmeli de olsa mutlaka cevap verdik. Kamu misafirhanelerinde yerlerimiz var. Bize başvuran öğrencilerimizi buralara yerleştirme devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinden gelen barınma sorununun gün geçtikçe azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda her zaman yoğunluk oluyor, olmuştur. Tabii ki öğrencilerimiz şehri, arkadaşlarını tanıdıkça yer değiştirebiliyor. O zaman da yurtlarda ve misafirhanelerde sirkülasyon oluşuyor. Şu anda bizde bekleyen öğrencimiz yok. Yeni gelen olursa da kamu misafirhanemizde ücretsiz ağırlayabiliyoruz. Birkaç gün önceki yoğunluk biraz daha azaldı. Bunun yanı sıra yeni tip koronavirüs ile alakalı sıkıntı yaşamamayı umut ediyoruz. Olursa da yine Valimizin talimatı ile bekleme alanı oluşturacağız. İnşallah bu sene koronavirüs vakalarını olabildiğince kontrol altında tutar ve sağlıklı bir eğitim öğretim sezonu geçirmiş oluruz."