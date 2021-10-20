Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 Afganistan uyruklu yakalandı - Haberler
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Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 Afganistan uyruklu yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 Afganistan uyruklu yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Afganistanlı yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Afganistanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Afganistanlılar, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan otobüs şoförü, ifade alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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