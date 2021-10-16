Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden - Haberler
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Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden

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Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kavak ilçesi Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.


Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden

Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden

Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden

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