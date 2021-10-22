Samsun'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Samsun'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Reşadiye mahallesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen L.E'nin adreslerinde yapılan aramada, 1894 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli yakalandı.

Yenidoğan mahallesinde yakalanan C.B.B'nin üzerinde yapılan aramada, 0,48 gram esrar maddesi ve 2 sentetik ecza hap bulundu. Soruşturma kapsamında, zanlının ikametinde arama yapan ekipler, 92 paket halinde satışa hazır vaziyette 36,29 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.????????

Samsun'da yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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