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Samsun'da uyuşturucu ticaretine gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir otomobili takip sonucu durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4.40 gram metamfetamin ile bir adreste yapılan aramada 1 adet esrarlı sigara ele geçti. Olayla ilgili soruşturma ticareti yaptığı ileri sürülen E.A.(25) gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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