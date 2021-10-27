Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

E.E. (25), A.E. (29) ve C.B'nin (35) Ovacık ve Sungurlu mahallelerindeki adreslerinde yapılan aramada, 10 kilo 500 gram esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, kenevir tohumu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E, A.E. ve C.B. gözaltına alındı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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