Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle'de uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan D.S'nin iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerindeki aramalarda, 278,06 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 9 mm çapında tabanca ve 9 mm çapında 13 dolu fişek ele geçirildi.
Şüpheli D.S. ve olayla bağlantısı tespit edilen E.İ, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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