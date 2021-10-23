Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kentte satılmak üzere uyuşturucu madde getirildiği ihbarını aldı.
Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Barış D. ile Samet A'nın irtibatlı oldukları belirlenen ikametlere operasyon düzenleyen ekipler, 1174 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Barış D. ve Samet A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.????????
AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri