Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Bafra, Terme, Çarşamba, Tekkeköy, 19 Mayıs, Kavak ve Vezirköprü İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 5 kilo 127 gram kubar esrar, 4 bin 20 kök kenevir bitkisi, 10 gram toz esrar, 87 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 2 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.