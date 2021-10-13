Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, üç aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, üç aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Samsun'dan Ordu istikametine giden Serkan Ayan yönetimindeki 55 E 2400 plakalı otomobil, Çarşamba ilçesi Dikbıyık kavşağında, Mustafa Bala idaresindeki 55 ABD 182 plakalı otomlobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bala yönetimindeki araç, otobüs durağında yolcu indirmeye çalışan Ercan Aydemir'in kullandığı 55 RT 070 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durdu.

Kazada, sürücülerden Serkan Ayan ile otobüs yolcularından Hülya Oflaz, Merve Tiryaki, Uğurcan Yeter ve Emrah Özden yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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