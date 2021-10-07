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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin dolmuş minibüsü arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da otomobilin dolmuş minibüsü arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan S. idaresindeki 19 UN 281 plakalı otomobil önünde seyir eden Hüseyin D.'nin kullandığı 55 M 1245 plakalı dolmuş minibüse arkadan çarptı. Kazada başından yaralanan otomobil sürüsü Gökhan S. hastaneye gitmek istemeyince müdahalesi kaza yerinde ambulans içinde yapıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

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