Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama - Haberler
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Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için salı sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 320 adet sentetik ecza hap, 6,65 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 3,63 gram metamfetamin maddesi ve 0,93 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ş., A.Ç., Ü.S., K.Ç. ve F.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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