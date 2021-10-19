Samsun'da silahla yaralamaya tutuklama

SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. (32) ile B.T. (30) arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. tabancayla ateş açarak B.T.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.'nin kardeşi İ.Ç. de pompalı tüfekle yaralı B.T.'nin evine doğru 10 el rastgele ateş açtı. Olayla ilgili S.Ç. ve İ.Ç. kardeşler jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN