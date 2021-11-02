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Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Can Z. (19) idaresindeki plakalı öğrenilemeyen otomobil, Helvacalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Mehmet Can Z, jandarma ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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