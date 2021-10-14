Samsun'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.
Hava sıcaklığının 17 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.
Atakum sahilinde ise 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri