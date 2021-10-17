SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobil alev aldı.

Samsun-Çorum kara yolu Hamamayağı Kavşağı mevkisinde İsmail T'nin kullandığı 55 DA 763 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Refüje çarptıktan sonra alev alan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı. Alevlerin otomobili sardığı anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.