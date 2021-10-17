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Refüje çarpan otomobil alev aldı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobil alev aldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobil alev aldı.

Samsun-Çorum kara yolu Hamamayağı Kavşağı mevkisinde İsmail T'nin kullandığı 55 DA 763 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Refüje çarptıktan sonra alev alan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı. Alevlerin otomobili sardığı anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.

Refüje çarpan otomobil alev aldı

Refüje çarpan otomobil alev aldı

Refüje çarpan otomobil alev aldı
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