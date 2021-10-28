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Pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa E'nin kullandığı 53 HC 424 plakalı pikap, yeni Samsun yolu mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

Yaralanan sürücü ile yanındaki kişi, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Son Dakika Haberleri
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