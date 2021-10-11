Samsun'da patpat şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da patpat şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da patpat şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da patpat diye adlandırılan tarım aracının elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Samsun'da patpat diye adlandırılan tarım aracının elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin K. idaresindeki patpat, elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Şerafettin K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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