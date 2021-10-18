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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Ordu yönüne giden Erol Okuyan idaresindeki 52 LL 968 plakalı otomobil, kavşakta Özcan Demir idaresindeki 55 HT 581 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Demir ile yanındaki Berat Temiz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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