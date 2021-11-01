Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Samsun yönüne giden Emre B. idaresindeki 55 LY 736 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Otomobil ile Çarşamba yönüne giden Rafet K. yönetimindeki 55 GM 005 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Emre B. ile yanındaki Furkan B. yaralandı.
Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emre B, sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.